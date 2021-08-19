وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من طائرة في كابول.. (فيديو)

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

ذكرت وكالة أريانا للأنباء اليوم الخميس أن زكي أنواري لاعب منتخب أفغانستان لكرة القدم توفي بعد سقوطه من طائرة أمريكية في مطار كابول يوم الاثنين الماضي.

وحاولت أعداد كبيرة من المواطنين الفرار من أفغانستان بالاحتشاد في المطار بعد أن فرضت حركة طالبان سيطرتها على الحكم يوم الأحد الماضي وشوهد الكثير من الأشخاص أثناء محاولة ركوب طائرة متحركة.

وأشارت وكالة أريانا الأفغانية إلى أن أنواري سقط من طائرة بوينج سي-17 التابعة للقوات الجوية الأمريكية وأكدت الهيئة العامة للرياضة وفاته.

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