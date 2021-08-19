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    تصرف غير مستحب من لاعب في البنك الأهلي يتسبب بأزمة في الدوري المصري.. (فيديو)

    المصدر:
    • جوني جبور-دبي
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    كشف موقع "أخبار الكرة المصرية" عن تصرف غير مستحب للاعب البنك الأهلي محمد عصام، خلال مباراة فريقه ضد المقاصة لحساب الأسبوع 31 من الدوري المصري، كانت كفيلة في إشعال غضب لاعبي المقاصة ونشوب مشادة بين لاعبي الفريقين.

    وشهدت الدقيقة 83 من عمر المباراة، حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم البنك الأهلي بنتيجة (5-1)، وقوف محمد عصام على الكرة، في حركة غير مستحبة ومستفزة، كانت كفيلة بحسب وصف موقع "أخبار الكرة المصرية" بالتسبب في غضب لاعبي المقاصة، قبل أن يتجه حكم اللقاء بإشهار البطاقة الصفراء في وجه محمد عصام جراء هذا التصرف.

     

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