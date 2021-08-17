لاعب برازيلي "ينطح" زميله التركي ويوجه له لكمتين.. (فيديو)

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعلن اليوم الثلاثاء أن البرازيلي ماركاو مدافع فريق جالطه سراي التركي لكرة القدم قد يواجه عقوبة الإيقاف لفترة طويلة بعدما اعتدى على زميله كريم أكتوركوغلو خلال مباراة الفريق أمام جيرسونسبور أمس الاثنين في الدوري التركي.

وقام قلب الدفاع البرازيلي ماركاو بالتعدي على زميله أكتوركوغلو في الشوط الثاني من المباراة، عندما كان جالطه سراي متقدما 2 / صفر، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

وقام ماركاو بنطح زميله التركي الدولي أكتوركوغلو /22 عاما/ ثم وجه له لكمتين، وقد حصل ماركاو على البطاقة الحمراء بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، وربما يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف عشر مباريات.

وقال فاتح تريم، المدير الفني لجالطه سراي، عقب المباراة :"سيقوم النادي بما يلزم، بطريقته... ماركاو سيعتذر لكريم وللفريق بأكمله على هذا السلوك."

ماركوس تكسييرا لاعب غالطة سراي يعتدي على زميله والحكم يقرر طرده pic.twitter.com/O46qs8lwvv — muhamad m (@mohamme19796749) August 17, 2021

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