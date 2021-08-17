ريال مدريد يجدّد عقد حارسه البلجيكي كورتوا حتى 2026

المصدر: مدريد ■ أ.ف.ب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي أمس، تجديد عقد حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا حتى 30 يونيو عام 2026. وانضم كورتوا حارس مرمى منتخب بلاده إلى فريق العاصمة الإسبانية عام 2018 قادماً من تشلسي الانجليزي في صفقة بلغت 35 مليون يورو، واختير أفضل حارس في الدوري الإسباني موسم 2019-2020.

وخاض كورتوا مباراته الرقم 100 في الدوري الإسباني، السبت، ضد ألافيس في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-1.

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