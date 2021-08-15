وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبل الفرعون المصري مع ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يبدو أن موسم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي سيكون مثيراً، وهو ما ظهر من المباراة الأولى له مع فريق ليفربول والذي كتب فيها تاريخاً جديداً يحدث لأول مرة في الدوري الإنجليزي عندما سجل في المباراة الافتتاحية للبطولة للموسم الخامس على التوالي، ومع فرحة الجمهور المصري والعربي أثار رامي عباس، وكيل محمد صلاح، الجدل بتغريدة له عقب إحراز صلاح هدفا تاريخيا لفريقه في شباك مضيفه نوريتش سيتي، ضمن الجولة الأولى من "البريميرليغ".



وكتب رامي عباس، عبر حسابه الشخصي "آمل أنهم يشاهدون"، وهو ما فسره الكثيرون بأنها رسالة موجهة لإدارة النادي التي لم تجدد عقد "الفرعون" حتى الآن، رغم قيامها بتجديد عقود العديد من اللاعبين في الأيام الماضية.



وانتهت المباراة الأولى للريدز بالفوز بثلاثة أهداف دون رد، وساهم صلاح بتسجيلها جميعا حيث صنع الهدفين الأولين لزميليه البرتغالي ديوغو غوتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقتين 26 و65 على التوالي، قبل أن يختتم بنفسه الثلاثية في الدقيقة الـ 74.



وكان حساب الدوري الإنجليزي الرسمي قد أشاد بالدولي المصري محمد صلاح، وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "محمد صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل في المباراة الافتتاحية في 5 مواسم متتالية".



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