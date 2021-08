دموع مسن إنجليزي فرحاً بصدارة فريقه للدوري بعد 74 عاماً حديث مواقع التواصل.. (فيديو)

ألحق فريق برينتفورد العائد إلى دوري الأضواء بضيفه أرسنال هزيمة مريرة من 2-0 في المباراة التي جمعتهما الجمعة في افتتاح موسم 2021 -2022 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولم يتخيل مشجع مسن، أن فريقه سيتصدر الدوري لأول مرة منذ 74 عاماً، حيث ألتقطت كاميرات الملعب هذا المشجع وهو يبكي ليتحول إلى حديث مواقع التواصل الإجتماعي في الدوري الإنجليزي والعالم.

ونال الفيديو الذي يجسد اللحظة المميزة، بعد نشره من قبل حساب "فوتبول دايلي" شهرة واسعة حيث أعيد نشره أكثر من 4800 مرة فيما حصل على أكثر من 22 ألف إعجاب، وبمليون ونصف مشاهدة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أنهى برينتفورد ليلة الجمعة في صدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1 سبتمبر 1946، أي بعد 74 عاما و346 يوما، وهي أكبر فجوة على الإطلاق لنادي يتصدر دوري الدرجة الأولى.

يذكر أن الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، يقام بحضور جماهيري كامل العدد، بعد قرار عودة الجماهير.

A Brentford fan is in tears at full-time after winning their first top-flight game for 74 years 🙏 pic.twitter.com/FE6yv9t2Z1