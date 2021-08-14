"كهربا" يهرب من نار موسيماني إلى جنة الخليج

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشفت تقارير إعلامية مصرية أن لاعب الأهلي محمود عبد المنعم الشهير بـ "كهربا"، طلب من وكيله أحمد يحي البحث عن فرصة احتراف في احدى الدوريات الخليجية، بعدما قرر الرحيل عن النادي في الموسم الجديد، لقناعته بأن فرص ظهوره مع النادي قد أصبحت صعبة في ظل عدم قناعة المدرب الجنوب إفريقي موسيماني بمستواه، وقيامه بالتعاقد مع مواطنه بيرس تاو والذي يلعب في نفسه مركزه.

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن كهربا يجد أن فرص استمراره في الدوري المصري أصبحت صعبة بعد أزمته مع الزمالك وصعوبة عودته مرة أخرى للقلعة البيضاء على الرغم من بعض المحاولات التي قام بها مقربون من اللاعب والزمالك للتقارب بينهم إلا أن رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، حسين لبيب يرفض مناقشة هذا الملف بعد الطريقة التي خرج بها اللاعب من النادي وهروبه للعب في الدوري البرتغالي قبل الانضمام للأهلي.

يُذكر أن مدرب الأهلي موسيماني قد أبعد كهربا من التشكيلة التي واجهت الإسماعيلي في الجولة الماضية لبطولة الدوري، بحجة معاناة اللاعب من ارتفاع في درجة الحرارة، رغم أن اللاعب شارك في المران الصباحي في اليوم التالي للمباراة.

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