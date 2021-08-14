وعود من رجال أعمال بمكافآت خيالية للاعبي الزمالك حال الفوز بالدوري

المصدر: سيد مصطفى-دبي

وعد رئيس اللجنة المؤقتة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، حسين لبيب، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمكافآت سخية في حال الفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

وقال لبيب خلال اجتماعاً عقده مع اللاعبين قبل مباراة الإسماعيلي مساء اليوم، إن اللجنة المؤقتة ستمنحكم مكافآ ت تفوق بكثير ما جاء في اللائحة المعتمدة للفريق للفوز بالدوري.

وأضاف أنه اتفق مع مجموعة كبيرة من رجال الاعمال على المساهمة بمبالغ ضخمة للاعبين في حلة التتويج بلقب الدوري، مشدداً على أن تلك المكافآت ستفوق خيالهم، على حد وصفه.

وشدد على أن النادي سيمنح كافة اللاعبين مستحقاتهم المالية قبل انتهاء بطولة الدوري فضلاً عن التجهيز للمكافآت وتجديد عقود كافة اللاعبين، لافتا على أن الكرة الأن أصبحت في ملعب اللاعبين لينعموا بالأموال التي ستغدق عليهم عند الفوز بالدوري.

ويأمل حسين لبيب أن يُحقق الزمالك بطولة الدوري لتكون بمثابة دعم وسند قوي له للترشح في انتخابات نادي الزمالك المقرر أن تُجرى في نوفمبر المقبل، اذ أكد مقربون من رئيس اللجنة المؤقتة أن قرار ترشحه في الانتخابات من عدمه متوقف على فوز الزمالك ببطولة الدوري.

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