ميسي يعود إلى التدريبات بقميص «سان جيرمان»

المصدر: باريس ■ رويترز

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن ليونيل ميسي تدرّب مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، أمس، عقب انتقاله إلى النادي الفرنسي من برشلونة. وهذا أول ظهور لميسي، الفائز بدوري الدرجة الأولى الإسباني 10 مرات، وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع برشلونة، داخل ملعب منذ قاد الأرجنتين للتتويج بكأس كوبا أميركا، عقب الفوز 1-صفر على البرازيل. وأشارت «ليكيب» إلى أن مران ميسي الأول بقميص سان جيرمان، ارتكز على ركض منفرد وتمارين استشفاء بدني، بعدما التقى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات زملاءه الجدد في ملعب التدريب. وسيواجه سان جيرمان ضيفه ستراسبورغ غداً، عقب الفوز 2-1 على تروا الصاعد للأضواء في الجولة الافتتاحية لموسم الدوري الفرنسي، لكن ليس من المتوقع أن يخوض ميسي مباراته الأولى قبل زيارة استاد رانس يوم 29 أغسطس.

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