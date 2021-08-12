عصام الحضري يُهدي قميصه إلى الشيخ راشد بن حميد

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أهدي قائد المنتخب المصري السابق وحارس مرماه التاريخي، عصام الحضري، قميصه إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، خلال لقاء جمعهما في الساعات الماضية بمقر الاتحاد في دبي.

وسجل "الحضري" لحظة لقاءه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر ونشر صورة القميص، وكتب قائلاً "أتقدم بخالص الشكر والامتنان وكامل العرفان للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ومحمد بن هزام الأمين العام على دعمكم الدائم المستمر الذي سيظل تاجا فوق رأسي وليس ذلك غريبا عليكم".

يذكر أن عصام الحضري يقيم بشكل شبه دائم في مدينة دبي، وحصل على أكثر من دورة تدريبية من اتحاد الكرة مكنته من العمل ضمن الطاقم الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أحد أندية الدوري الممتاز المصري بقيادة ضياء السيد قبل أن يتم اقالتهم مؤخرا.

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