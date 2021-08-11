تفاصيل تعرض 4 لاعبين من الزمالك لحادث سير عقب مباراة الاتحاد

المصدر: جوني جبور-دبي

تعرض 4 لاعبين من نادي الزمالك، هم محمود حمدي الونش وأيمن حفني ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر، لحادث سير، فجر اليوم الأربعاء، أثناء عودتهم من مدينة الإسكندرية، عقب انتهاء المباراة التي جمعت فريقهم والاتحاد السكندري في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز "الأبيض" بهدفين مقابل هدف واحد، واعتلائه مؤقتاً سلم ترتيب البطولة.

ونشر اللاعب إسلام جابر، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صوراً توضح تعرضه هو وزملاءه محمود حمدي الونش، وأيمن حفني، ومحمد أشرف روقا، لحادث سير، على أثر انفجار إطار السيارة التي كان يقلونها أثناء طريق العودة من الإسكندرية.

وأطمئن الجهاز الطبي والفني بالنادي، وبحسب مصادر رسمية في الزمالك، على الحالة الصحية للاعبين، وذلك بالتواصل معهم على الفور، والتأكد من عدم تعرض أي منهم لإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة صعبة السبت المقبل، تجمعه مع الإسماعيلي، ضمن الجولة الثلاثين في مسابقة الدوري، خصوصاً أن "الأبيض" في صراعٍ شرس على الصدارة مع منافسه وغريمه التقليدي الأهلي

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