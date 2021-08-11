باريس سان جرمان يحتفل بوصول ميسي

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

احتفل باريس سان جرمان، أمس، بوصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية من أجل توقيع عقد انتقاله.

وبدأ نادي العاصمة الفرنسية مقطع الفيديو بعبارة «ميركاتو أبدايت»، أي تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، إضافة الى القميص الأرجنتيني مع رقم 10، وقلم يوقع على ورقة، في إشارة الى حسم مسألة توقيع نجم برشلونة السابق مع سان جرمان.

وحط النجم الأرجنتيني قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر بالتوقيت المحلي في مطار لو بورجيه مرتدياً قميصاً كتب عليه «هنا باريس»، وحيا المشجعين الذين كانوا بانتظاره.

وقبل مغادرة مطار برشلونة بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة في طريقه إلى العاصمة الفرنسية، أكد خورخي ميسي، والد أفضل لاعب في العالم ست مرات، أن نجله سيوقع لسان جرمان.

وكان صديق ميسي وزميله السابق في برشلونة، البرازيلي نيمار، من أول المرحبين بالنجم الأرجنتيني بمنشور على «انستغرام» كتب فيه «اجتمعنا مجدداً»، في إشارة الى الفترة التي أمضاها اللاعبان معاً في النادي الكاتالوني بين 2013 و2017 قبل أن ينتقل النجم البرازيلي الى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ويغادر ميسي برشلونة بعدما صدم النادي الكاتالوني عالم اللعبة بإعلانه الخميس، وخلافاً لما كان متفقاً عليه بين الطرفين، عن عدم توقيع عقد جديد مع ابن الـ34 عاماً، بسبب قواعد سقف الرواتب الجديدة المفروضة من قبل رابطة الدوري الإسباني، ولأن النادي لا يريد المخاطرة بميزانيته بحسب ما أفاد رئيسه جوان لابورتا.

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