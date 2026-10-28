ريال مدريد يقدم اعتذارًا للصين على خلفية تصريحات مبابي

قدّم نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، اعتذارا رسميا إلى الصين بسبب تصريحات أدلى بها نجمه الفرنسي كيليان مبابي وبدا وكأنه يمزح فيها بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

وجاء في بيان للنادي الإسباني صدر بعد 24 ساعة من بدء الجدل: "يود ريال مدريد أن يقدّم اعتذاره للشعب الصيني عن أي إساءة تسببت بها التصريحات الأخيرة للاعبنا كيليان مبابي".