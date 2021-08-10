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    إصابة أغويرو تبعده شهرين عن الملاعب

    سيرجيو أغويرو بقميص برشلونة. غيتي

    المصدر:
    • برشلونة ■ أ.ف.ب
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    أصيب مهاجم برشلونة الجديد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بتمزق في ربلة الساق، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، بحسب الصحف الإسبانية الصادرة أمس.

    وتعرض أغويرو المنتقل بصفقة حرة من مانشستر سيتي الإنجليزي لإصابة خلال حصة تدريبية لفريقه الأحد، وخضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي أكدت وجود تمزق في ساقه.

    وأشارت صحيفة «أس» إلى أن «المهاجم الأرجنتيني يعاني تمزقاً في ربلة الساق وسيبتعد عن الملاعب نحو 8 أسابيع. ما يعني أنه لن يعود إلى الملاعب في إفضل الإحوال إلا في أكتوبر».

    أما صحيفة «ماركا» فاعتبرت أن الإصابة قد تبعده «من شهرين إلى ثلاثة».

    وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إلى ان اغويرو يتنقل «بواسطة عكازين»، لأنه لا يستطيع «وضع رجله على الأرض». وتعرض أغويرو لإصابات متكررة الموسم الفائت في صفوف مانشستر سيتي وخاض حفنة من المباريات في مختلف المسابقات.

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