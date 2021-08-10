برشلونة بطل كأس جوان غامبر على حساب يوفنتوس

المصدر: برشلونة ■ أ.ف.ب

في أوّل مباراة له بعد حقبة ليونيل ميسي، فاز برشلونة على يوفنتوس الإيطالي 3-صفر على ملعب «يوهان كرويف» أول من أمس، في مباراة ودية على كأس جوان غامبر، أحد الأعضاء المؤسسين للنادي الكاتالوني ولاعبه السابق الذي أصبح لاحقاً رئيساً له.

ودأب برشلونة على إقامة هذه المباراة منذ عام 1966، وقد أقيمت هذا العام في مناسبة حزينة وبعد ساعات من المؤتمر الصحافي الذي عقده قائده الأبدي ميسي لوداع محبيه.

وأقيمت المباراة أمام نحو 20 ألف متفرج هتفوا لفترات طويلة «ميسي.. ميسي». سجل ثلاثية برشلونة المهاجم القادم من ليون الفرنسي الهولندي ممفيس ديباي (3) والدنماركي مارتن برايثوايت (57) والبديل ريكي بويغ (90+2).

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