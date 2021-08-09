أميركا تنتزع صدارة الترتيب من الصين بـ 113 ميدالية

المصدر: طوكيو ـ وكالات

تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو، التي اختتمت فعالياتها أمس.

وحصد رياضيو الولايات المتحدة 113 ميدالية، بواقع 39 ذهبية و41 فضية و33 برونزية في طوكيو، وتصدرت الولايات المتحدة بذلك جدول ترتيب الميداليات للدورة الأولمبية الثالثة على التوالي، وتصدرت العداءة المخضرمة، اليسون فيليكس، المشهد بالفوز بذهبية سباق 4× 400 متر تتابع، وبرونزية أخرى في فئة الفردي، لتصبح أكثر الرياضيين الأميركيين تتويجاً بالميداليات في مضمار ألعاب القوى على مر العصور.

وفي منافسات السباحة سجلت أميركا حضورها بقوة أيضاً من خلال نجمَي السباحة الحرة كاليب دريسيل وكاتي ليديكي، رغم سقوط الأخيرة أمام الأسترالية الصاعدة، اريارن تيتموس، في عدد من سباقات المسافات القصيرة.

وحلت الصين، مستضيفة أولمبياد 2022 الشتوي، في المركز الثاني بجدول الميداليات برصيد 88 ميدالية، بواقع 38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية، وجاءت اليابان، الدولة المضيفة لأولمبياد طوكيو، في المركز الثالث بالقائمة بإجمالي 58 ميدالية، بواقع 27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية، في حصيلة قياسية على المستوى الوطني.

وسجلت بريطانيا أنجح مسيرة لها منذ أولمبياد بكين 2008، حيث تصدرت قائمة الدول الأوروبية المشاركة بحصدها 22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية.

وحلّ الفريق الروسي الذي شارك بشكل محايد، من دون رفع علمه أو عزف نشيده الوطني على منصات التتويج، في المركز الخامس بـ20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية. وبإمكان دولة سان مارينو الاحتفال بإنجازها في طوكيو بحصد فضية واحدة وبرونزيتين ببعثة تتألف من خمسة رياضيين.

وحصدت بوركينا فاسو أول ميدالية في تاريخهاـ من خلال هيوز فابريس زانجو نجم الوثب الثلاثي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news