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    أخبار الأولمبياد

    «يد مصر» لا تطول ميدالية

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    المصدر:
    • طوكيو ■ أ.ف.ب
    التاريخ:

    أخفق منتخب مصر لكرة اليد في إحراز ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو الصيفي، بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام إسبانيا 31-33، أمس. وفشل «الفراعنة» في تعويض خسارتهم أمام فرنسا 23-27 في نصف النهائي، وإحراز ميدالية أولى في تاريخهم. قال يحيى خالد، ظهير نادي فيسبريم المجري، البالغ 23 عاماً: «لم نكن محظوظين، هم لعبوا جيداً جداً. كان مشوارنا عظيماً، وهذه ليست إلا البداية». وغاب عن المنتخب المصري علي زين، بعد تعرض اللاعب لشرخ في اليد اليمنى.

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