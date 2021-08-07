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    أخبار الأولمبياد.. أميركا إلى نهائي كرة السيدات للمرة السابعة على التوالي

    المصدر:
    • سياتاما ■ أ.ف.ب
    التاريخ:

    من دون عناء، اقتربت سيدات الولايات المتحدة من لقب سابع توالياً في منافسات كرة السلة في الألعاب الأولمبية، بتغلبهن الجمعة على صربيا 79-59 في الدور نصف النهائي لدورة طوكيو.

    سجلت بريتني غرينر 15 نقطة هي الأعلى في اللقاء، وأضافت 12 متابعة، لتسهم في بلوغ الفريق الأميركي مباراة القمة للمرة التاسعة في 12 نسخة منذ إدراج سلة السيدات في البرنامج الأولمبي في مونتريال 1976.

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