الدوري الفرنسي ينطلق اليوم بـ «جمهور»

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

يتطلع باريس سان جرمان لاستعادة لقب الدوري الفرنسي الذي تنازل عنه الموسم الماضي لمصلحة ليل، وذلك تزامناً مع عودة الجماهير الى الملاعب، بعدما غابت عنها لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا.

ويفتتح الموسم الجديد من «ليغ 1»، اليوم، بلقاء موناكو مع ضيفه نانت في الإمارة، قبل أن يبدأ سان جرمان المُدَعَّم بأسماء جديدة رحلته نحو استعادة الزعامة غداً في ضيافة تروا، بانتظار أن يستهل ليل حملة الدفاع عن اللقب بعد غدٍ خارج قواعده أيضاً ضد متز.

وسيكون الدوري الفرنسي أول بطولة كبرى تبدأ موسمها الجديد، لكنه مازال بالتأكيد بعيداً عن الأجواء التنافسية وجماهيرية الدوري الإنجليزي والإسباني أو الإيطالي والألماني.

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