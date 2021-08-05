«أسعد» يرسم البهجة على وجه السوريين.. ومصر تتزين ببرونزية «كيشـو»

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

أهدى الرباع السوري معن أسعد بلاده أول ميدالية منذ 2004 في الألعاب الأولمبية، فيما نال المصري محمد السيد (كيشو) برونزية في المصارعة اليونانية الرومانية، أمس، في أولمبياد طوكيو. ونال أسعد (27 عاماً) برونزية وزن 109 كلغم برفعه 190 كلغ خطفاً و234 نتراً (مجموع 424 كلغم)، ليحل ثالثاً وراء الجورجي لاشا تالاخادزه الذي حطم الرقم العالمي مسجلاً 488 كلغ، والإيراني علي داودي (441 كلغم).

وشارك أسعد في الألعاب الحالية بعد تخلصه من أوجاع كتفه التي تلت مشاركته في بطولة آسيا في أوزبكستان في أبريل الماضي، عندما حقق ثلاث فضيات برقم قياسي محلي قدره 433 كلغ (195 خطفاً و238 نتراً).

من جهته، أحرز المصري محمد السيد إبراهيم (كيشو) برونزية المصارعة اليونانية الرومانية، بفوزه على الروسي، تحت علم محايد، أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1 (1-1).

واستهل (كيشو) البالغ 23 عاماً مشواره، أول من أمس، في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7). وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 7-6.

وفي مباراة البرونزية، سجل (كيشو) نقطة تعادل أمام سوركوف منحته الفوز على بطل العالم 2018.

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