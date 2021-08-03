العرب يعادلون حصيلة «أثينا 2004» قبل ختام «طوكيو 2020»

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

عادل الرياضيون العرب أفضل حصيلة ذهبية في تاريخ مشاركتهم في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد منح سفيان البقالي، المغرب لقب 3000م موانع، أمس، قبل ستة أيام من ختام دورة طوكيو. وكانت أفضل حصيلة ذهبية للعرب في أثينا 2004، عندما أحرزوا أربع ذهبيات، وفضيتين، وأربع برونزيات. وحتى الآن، توّج السباح التونسي أيوب الحفناوي، بسباق 400م حرة، القطريان فارس حسونة، في رفع الأثقال ومعتز برشم، في الوثب العالي، بالإضافة إلى البقالي. ومنح البقالي المغرب ذهبيته الأولى أيضاً منذ 2004، بعد تسجيله 8:08.90 دقائق أمام الإثيوبي لاميشا غيرما، الفضية (8:10.38 د)، فيما أحرز الكيني بنجامين كيغن الميدالية البرونزية (8:11.4 د).

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