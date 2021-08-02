إعلان قائمة المرشحين لجوائز رابطة المحترفين الإماراتية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن قائمة المرشحين لجوائز رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2020-2021، الذين سيتم فتح باب التصويت على اختيارهم بداية من اليوم الاثنين 2 أغسطس وحتى 5 أغسطس الجاري، تمهيداً لإعلان الفائزين في الحفل المرتقب الذي يقام في 16 أغسطس الجاري لتكريمهم.

وبحسب قائمة المرشحين، يتنافس على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب إماراتي) كل من: عبدالله رمضان، علي مبخوت، وخليفة الحمادي (الجزيرة)، عبد العزيز هيكل (شباب الأهلي)، عبد السلام محمد وماجد راشد (اتحاد كلباء)، فابيو ليما (الوصل)، سهيل النوبي وسلطان الشامسي (بني ياس) وشاهين عبد الرحمن (الشارقة).

وانحصرت المنافسة في جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب أجنبي) بين: تولاني سيريرو وميلوس كوسانوفيتش (الجزيرة)، ساشا ايفكوفيتش ونيكولاس خمينيز وجاستون سواريز وجواو بيدرو (بني ياس)، ريان مينديز وتوزي (النصر)، دودو (خورفكان)، وكارتابيا (شباب الأهلي).

ويتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب كل من: مهدي علي (شباب الأهلي)، مارسيل كايزر (الجزيرة)، دانيل إيسايلا (بني ياس)، عبدالعزيز العنبري (الشارقة) وخورخي داسيلفا (اتحاد كلباء).

ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من: فهد الظنحاني (بني ياس)، عادل الحوسني (الشارقة)، جمال عبدالله (اتحاد كلباء)، علي خصيف (الجزيرة) وماجد ناصر (شباب الأهلي).

وستكون المنافسة على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي بين: ماجد راشد (اتحاد كلباء)، أحمد الحمادي (الظفرة)، حسين مهدي (النصر)، علي صالح (الوصل) وخالد سالم (حتا).

فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة التي تمت إضافتها هذا العام إلى جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، كل من: إيجور جيسوس (شباب الأهلي)، لوكاس بيمينتا (الوحدة)، أحمد أبوناموس (بني ياس)، جلوبر ليما (النصر)، عمر تراوري ومحمد ربيع (الجزيرة)، لوان بيريرا (الشارقة)، بريان راميريز (حتا)، موفتاو أولابي ومحمد مصطفى (الفجيرة).

وسائط متعددة للتصويت

توفر رابطة المحترفين الإماراتية وسائط متعددة للتصويت، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيقات عبر الهواتف الذكية.

كما سيتم فتح الباب للتصويت على جائزة كل من: جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير وأجمل هدف في الموسم، وجائزة أفضل منصة رياضية تغطي مسابقات الرابطة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي لرابطة المحترفين الإماراتية.

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