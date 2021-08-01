وفاة الموهبة الكروية نوح جيسر وشقيقه.. "16 سنة"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

لقي لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم نوح جيسر حتفه في حادث سير، الجمعة الماضي، بإحدى مدن مقاطعة أوتريخت الهولندية، عندما كان برفقة شقيقه الذي وافته المنية أيضا في الحادث نفسه.

ويعتبر نوح جيسر موهبة كبيرة في أياكس وتم ترقيته أخيراً إلى فريق 17 عاما، وفي الموسم الماضي، سجل الراحل 13 هدفا، في 6 مباريات فقط لفريق أياكس تحت 16 عاماً.

وقال نادي أياكس أمستردام على حسابه في "تويتر": "النادي تأثر بشدة لوفاة اللاعب الشاب نوح جيسير.. تعازينا إلى عائلته وأصدقائه وأقاربه"، موضحاً أن "جيسر كان مسافرا مع شقيقه البالغ من العمر 18 عاما، عندما اصطدمت سيارتهما بسيارة أجرة على طريق الأمم المتحدة في مدينة آيسلستاين، ونجا من الحادث المأسوي فقط سائق التاكسي في السيارة المقابلة، الذي تم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي، ولكن لا يعتقد أن إصاباته خطيرة".

وختم: "أياكس تأثر بشدة بهذا الحدث المأساوي.. الخسارة الفادحة".

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