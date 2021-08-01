بعد تعاقده لتدريب العراق.. أدفوكات: لم أوقع من أجل المال

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي الهولندي أدفوكات انه لم يعتزل تدريب كرة القدم بشكل كامل بقدر انه توقف عن العمل كمدرب مع الاندية.

وقال أدفوكات لصحيفة "ايدي سبورت" الهولندية: "توقفت عن تدريب الأندية لكن تدريب المنتخبات الوطنية بقي خيارا مفتوحا".

وتابع: "سعيد بهذا التحدي وانها مغامرة رائعة وانا لم اوقع مع منتخب العراق من أجل المال بل إن الهدف هو قيادة منتخب العراق للتأهل لكأس العالم المقبلة في 2022 وعلينا العمل لتحقيق حلم التأهل للمونديال وانا سعيد بهذا التحدي".

يذكر ان العراق سيلعب في المجموعة التي تضمه مع الامارات وسوريا وكوريا الجنوبية ولبنان وايران.

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