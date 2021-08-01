الصفقات الجديدة لسان جرمان في اختبار «كأس الأبطال» اليوم

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

يتواجه باريس سان جرمان، اليوم، مع ليل، بطل الدوري، على كأس الأبطال الفرنسية الموازية للكأس السوبر في الدول الأخرى، وهذه المرة ستقام بتل أبيب في إسرائيل.

وستكون المواجهة دون حسابات في هذا الوقت من الموسم، لاسيما سان جرمان الذي تنازل عن لقب الدوري المحلي لمصلحة منافسه، وخرج خالي الوفاض من دوري أبطال أوروبا، ما دفعه إلى أن ينشط في سوق الانتقالات الصيفية بحثاً عن استعادة زعامته.

وستكون الصفقات الجديدة لسان جرمان في اختبار السوبر اليوم، ومنها التعاقد مع المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس (يغيب بسبب الإصابة)، والهولندي فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي، والحارس الإيطالي بطل أوروبا جانلويجي دوناروما. وعلى الورق يبدو سان جرمان قادراً على اكتساح كل الألقاب الممكنة، بانضمام هؤلاء النجوم الكبار إلى نيمار وكيليان مبابي.

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