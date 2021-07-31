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    ولي عهد اليابان يحضر ختام الأولمبياد بدلاً من الإمبراطور

    المصدر:
    • طوكيو ■ أ.ف.ب
    التاريخ:

    أعلن القصر الإمبراطوري في اليابان أمس، أن ولي العهد أكيشينو سيحضر حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة طوكيو، بدلاً من الإمبراطور ناروهيتو. ويُقام حفل الختام في الاستاد الأولمبي بطوكيو في الثامن من أغسطس المقبل، من دون حضور جماهير، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. وكان الإمبراطور ناروهيتو قد افتتح الأولمبياد رسمياً خلال حفل الافتتاح الذي احتضنه الاستاد الأولمبي يوم الجمعة الماضي.

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