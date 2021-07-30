"تويتر" يحذف "هاشتاغ" مسيء إلى رئيس النادي الأهلي المصري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

حذف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (هاشتاغ) يحمل عبارات مسيئة إلى رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، ويتهمه فيه بـ"السرقة"، واختفى "الهاشتاغ" من (التريند المصري)، كما أكدت ذلك مصادر قريبة الصلة من "الخطيب" لـ"الإمارات اليوم"، والتي أشارت إلى أن "هذا الهاشتاغ يقف وراءه أحد الشخصيات المعادية لرئيس النادي الأهلي ودفع مقابله أموالا من أجل الإساءة إلى الخطيب".

في المقابل، ردت جماهير الأهلي بهاشتاغ حمل عنوان "الخطيب الأسطورة"، الذي تفاعل معه عدد كبير من محبي وأنصار رئيس النادي. ويعيش محمود الخطيب أفضل فتراته على مقعد رئاسة النادي الأهلي بعد أن نجح الأحمر في الحصول على لقبين متتاليين من دوري أبطال إفريقيا ونيل برونزية بطولة العالم للأندية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news