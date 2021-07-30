أخبار الأولمبياد.. الفيحان يخفق في تحقيق ميدالية

المصدر: طوكيو ■ وكالات

أخفق، أمس، الكويتي عبدالرحمن الفيحان، في التتويج بأي ميدالية في نهائي مسابقة الحفرة (تراب) في الرماية في أولمبياد طوكيو الصيفي. وكان الفيحان بلغ النهائي الذي ضم ستة رماة بعدما نجح في التأهل من الجولات التأهيلية بعد منافسة ضمت 29 مشاركاً. واحتل الفيحان المركز الأخير من بين الستة باكتفائه بـ18 طبقاً ليخرج من المنافسة أولاً. ومضى التشيكيان ييري ليبتاك ودافيد كوستيليكي إلى الجولة الحاسمة، فحسم ليبتاك الذهب وكوستيليكي الفضة، بينما ذهبت الرونزية إلى البريطاني ماثيو جون كاورد.

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