الاتحاد المصري لكرة القدم يقرّر تأجيل الدوري والكأس

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، عن تأجيل مباريات بطولة الدوري المحلي، على أن يتم إعلان جدول جديد بعد غد. وذكر الاتحاد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة إدارة الاتحاد، أحمد مجاهد، أقر بتأجيل مباريات الدوري والكأس اعتباراً من أول شهر أغسطس المقبل.

وأضاف أنه تم تكليف إدارة المسابقات في الاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مراحل في المسابقة، وكذلك بطولة كأس مصر، وهو الجدول الذي سيتم الكشف عنه بعد غد. ويأتي تأجيل مسابقة الدوري المصري، في الوقت الذي تأهل المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية من مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

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