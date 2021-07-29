أميركا تُلحق بتونس هزيمة ثالثة

المصدر: طوكيو ■ وكالات

تضاءلت حظوظ تونس بالتأهل إلى ربع نهائي مسابقة كرة الطائرة في أولمبياد طوكيو، بتلقيها هزيمة ثالثة توالياً، وهذه المرة على يد المنتخب الأميركي 1-3، أمس، في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية. وكانت تونس خسرت المباراة الأولى أمام البرازيل ثم أمام فرنسا، قبل أن تتلقى الثالثة على يد الأميركي الذي عوض هزيمته أمام روسيا، وحقق فوزه الثاني بعدما حسم الشوط الأول 25-14، والثالث 25-14 أيضاً، والرابع 25-23، فيما خسر الثاني 23-25.

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