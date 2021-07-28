أول تعليق لمدرب منتخب مصر بعد التأهل في أولمبياد طوكيو.. "يتوعد البرازيل"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

توعد مدرب منتخب مصر الأولمبي شوقي غريب منتخب البرازيل بالفوز عليه في الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

وصعد الفراعنة لمواجهة نجوم السامبا، بعد أن تخطى عقبة استراليا بالفوز عليه بهدفين دون رد سجلهما كل من أحمد ياسر ريان "45"، والبديل عمار حمدي "86".

وقال غريب في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل الإعلام المصرية بعد مباراة استراليا: "نعلم جيداً أننا سنواجه فريقا له باع كبير في كرة القدم لكننا اتينا إلى طوكيو ولنا هدف واضح وهو العودة بميدالية أوليمبية، أثق أننا سنقدم مباراة مثالية أمام البرازيل وسنلعب للفوز فقط وليس للأداء المشرف".

وأضاف: "ما زلت على قناعة بأن المنتخب المصري لم يقدم كل ما لديه واللاعبون لديهم الكثير الذي لم يقدموه حتى الأن خلال مرحلة دوري المجموعات".

وتابع: "في مباراة استراليا شاهد الكثيرون جزءً من مستوى اللاعبين والذي تكلل بالفوز بهدفين دون رد، لعبنا بمغامرة هجومية للتأهل وكانت تلك المغامرة مطلوبة لأنه لم يعد لدينا أي حسابات سوى الفوز".

وأثنى مدرب الفراعنة على أداء الثلاثي محمد الشناوي وأحمد حجازي والونش، مؤكداً أن وجودهم في قائمة الفراعنة بالأولمبياد منح المنتخب المصري خبرة كبيرة ساعدته في عبور مرحلة المجموعات.

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