حرم أستراليا من 7 فرص للتسجيل.. الشناوي سبب فرحة مصر في أولمبياد طوكيو

المصدر: سيد مصطفى-دبي

قاد حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي منتخب مصر الاوليمبي للعبور إلى الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بالفوز على استراليا بهدفين دون رد، لحساب المجموعة الثالثة من الدورة.

وتمكن الشناوي، من التصدي لسبعة فرص مُحققة للفريق الأسترالي للتسجيل، سنحت له في الشوط الثاني، أبعدهم ببراعة فائقة ليُحافظ في الأخير على نظافة شباكة ويمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل رفقة المنتخب الاسباني.

وضرب المنتخب المصري لكرة القدم، موعدا مع البرازيل في الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد أن تجاوز المجموعة الثالثة الصعبة باحتلاله المركز الثاني خلف منتخب إسبانيا برصيد أربعة نقاط بالفوز على استراليا بهدفين دون رد حملا توقيع كل من أحمد ياسر ريان "45"، والبديل عمار حمدي "86".

وقدم منتخب مصر أداءً كان الأفضل مقارنتا بما ظهر عليه أمام المنتخبين الاسباني والأرجنتيني، بعد أن تحرر مدربهم الوطني، شوقي غريب من الحذر الدفاعي أمام الماتور والتانغو.

ودخل الفراعنة لقاء الكنغارو باندفاعة هجومية واضحة وكان بوسع مهاجمه صلاح محسن أن يُسجل عند الدقيقة الخامسة من مواجهة مع الحارس جلوفير، الا أنه أطاح بالكرة فوق العارضة.

وظلت المحاولات المصرية مستمرة على دفاعات استراليا الذي عان من مشاكل عده خاصة من على الأطراف لكن كافة المحاولات باءت بالفشل، حتى تمكن رمضان صبحي من القيام بمجهود فردي مميز من جهة اليسار مراوغا المُدافع روفليس من بين قدميه ومنح أحمد ياسر ريان كرة على طبق من ذهب لم يجد صعوبة في ايداعها داخل الشباك.

وتبدل الحال في شوط المباراة الثاني، اذ ظهرت خطورة الفريق الأسترالي بشكل متكرر، على مرمى الحارس محمد الشناوي الذي كان أحد نجوم اللقاء ودافع عن مرماه ببسالة.

وبدأ تألق الشناوي بتصدية لتسديدة جينراو، محافظا على نظافة شباكه.

وظهرت خطورة الفراعنة في الهجمات المرتدة، اذ ردت العارضة تسديدة عمار حمدي، لترتد الكرة بعدها إلى رمضان صبحي، والمرمى خال من حارس الا أن لعبها برأسه فوق العارضة.

وعاد محمد الشناوي للتألق من جديدة بإبعاده تسديدة ميكالفي الذي وضعها في مكان صعب ليبعدها الحارس المصري بأطراف أصابعه إلى ركنية.

وتحولت اللعبة على رأس المدافع الأسترالي دينغ ليحولها في اتجاه المرمى ولكن الشناوي كان لها بالمرصاد.

ونجح البديل عمار حمدي أن يُومن فوز المنتخب المصري بتسجيله الهدف الثاني إثر متابعة جيدة لتسديدة ناصر منسي التي ارتدت من الحارس ليودعها داخل الشباك.



الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة

الأول: إسبانيا 5 نقاط

الثاني: مصر 4 نقاط

الثالث: الارجنتين 4 نقاط

الرابع: استراليا 3 نقاط

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news