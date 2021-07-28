مصر تنتصر.. وتواجه منتخب عملاق في ربع نهائي أولمبياد طوكيو (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خطف منتخب مصر بطاقة التأهل إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو بفوزه على استراليا بهدفين نظيفين ، اليوم الأربعاء ، وذلك بحصوله على مركز الوصيف في المجموعة الثالثة.

وسجل للفراعنة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 45، وعزز عمار حمدي التقدم في الدقيقة 85 ليرفع المنتخب رصيده إلى أربع نقاط متفوقاً على المنتخب الأرجنتيني بفارق الأهداف.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تعادل مع إسبانيا بنتيجة 1-1 في التوقيت نفسه مما أسهم في تأهل المنتخب المصري وسط حسابات صعبة للتأهل.

وسيواجه منتخب مصر نظيره البرازيلي "حامل اللقب" في الدور ربع النهائي السبت المقبل.

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