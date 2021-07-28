شقيقة كريستيانو رونالدو في حالة صحية متدهورة (صور)

كشفت كاتيا أفيرو، شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن تدهور في حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت عبر حسابها في "إنستغرام" صوراً لها في المستشفى.

وعلقت كاتيا أفيرو ( 44 عاما) على الصورة: "دخلت أحد مستشفيات جزيرة ماديرا في البرتغال، بعد إصابتي بالتهاب رئوي نتيجة مضاعفات كورونا.. لقد أصبت بهذا الفيروس اللعين منذ 17 يوليو الماضي، وقمت بعزل نفسي في المنزل بعدما ظهرت أعراض خفيفة، وكنت في حالة جيدة وأتبع البروتوكول العلاجي لكن حالتي تدهورت ولسوء الحظ يوم الجمعة الماضي ظهرت بشكل أسوأ، تم إدخالي المستشفى وحالتي متدهورة".

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