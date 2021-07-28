«عضة» تخرج الملاكم المغربي بعلا من الأولمبياد

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

استُبعد الملاكم المغربي يونس بعلا، أمس، من أولمبياد طوكيو، بعد محاولته عضّ أذن منافسه النيوزيلندي دافيد نييكا، في دور الـ16 من وزن 81-91 كلغ. وذكّرت هذه الحادثة بِعَضّ البطل الأميركي السابق مايك تايسون أذن إيفاندر هوليفيلد عام 1997. واندفع بعلا نحو أذن النيوزيلندي، بينما كان يمسك بذراعيه، لكن خصمه نجح بتجنّب الهجوم الذي لم يلاحظه القضاة، لكنه اتضح بعد مراجعة اللقطات. وتم إعلان استبعاد الملاكم، الذي خسر اللقاء قبل ذلك.

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