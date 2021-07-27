وزير الشباب والرياضة المصري من مدرجات طوكيو: "مصر يا سيف".. فيديو

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

رصدت كاميرا خاصة متواجدة في مدرجات أولمبياد طوكيو رد فعل وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أثناء لقاء النجم المصري سيف عيسى، الذي نجح في إحراز الميدالية البرونزية الثانية لمصر في أولمبياد طوكيو في رياضة التايكواندو، بعد دقائق من فوز اللاعبة هداية ملاك بالبرونزية الأولى لمصر.

ونشر موقع تلفزيون "تين" المصري فرحة وزير الشباب والرياضة وتشجيعه للاعب المصري طوال اللقاء هو والوفد المرافق له وظهر تشجيعهم بقوة نظراً لعدم وجود جمهور في البطولة، وحرص أشرف صبحي على النداء على اللاعب المصري طوال اللقاء وتشجيعه قائلاً "مصر يا سيف، مصر، مصر يا أبني، لا تقف"، وبعد فوز اللاعب حرص على التوجه إلى وزير الشباب والرياضة وطلب منه الأخير التقاط صورة سيلفي مع علم مصر وهو في المدرجات بعيدا عن اللاعب.

كما حرص أشرف صبحي على مشاهدة لقاء هداية ملاك وحرص على تهنئتها بعد الفوز بأول ميدالية مصرية في البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news