تحديد مصير الدوري المصري حال نجح الفراعنة بالتأهل في طوكيو

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاق على تأجيل الدوري المصري حال تأهل المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو، للدور الثاني في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك رغبة بتحقيق مبدأ تكافأ الفرص بين الفرق المنافسة على لقب الدوري وخاصة القطبين الأهلي والزمالك.

وكشف المصدر لموقع "في الجول" المصري، أن اتحاد الكرة استقر على التأجيل وقال: " سيكون من الصعب حرمان الأندية من لاعبيها مع قرب انتهاء المسابقة، أو إقامة مباريات للبعض وتأجيل البعض الآخر، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، تفاصيل مصير الدوري من الاستمرار أو التأجيل مرتبط بنتيجة المنتخب الأولمبي ضد إستراليا".

وكان المنتخب المصري الأولمبي قد خسر مباراته الثانية أمام المنتخب الأرجنتيني بهدف مقابل لا شيء، وارتقت إسبانيا لصدارة ترتيب المجموعة الثالثة بفوزها على أستراليا ورفعت رصيدها إلى 4 نقاط تليها أستراليا برصيد 3 نقاط مثل الأرجنتين الثالثة، بينما تحتل مصر المركز الرابع في ترتيب المجموعة ورصيدها نقطة، وتقام المباريات النهائية للمجموعة يوم الأربعاء حين تلعب مصر ضد أستراليا وتواجه إسبانيا فريق الأرجنتين، ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ومن جانب أخر يتصدر فريق الزمالك بطولة الدوري المصري بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي فريق الأهلي الذي رفع رصيده إلى النقطة 55 في المركز الثاني ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين مؤجلتين.

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