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    أخبار الأولمبياد

    بعد هداية.. المصري سيف يحرز برونزية التايكواندو

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    المصدر:
    • طوكيو ■ أ.ف.ب
    التاريخ:

    أحرز لاعب التايكواندو المصري سيف عيسى المصنف خامساً عالمياً الميدالية البرونزية لوزن تحت 80 كلغم أمس، بعد فوزه على النرويجي ريتشارد أندري أورديمان 12-4، مانحاً الفراعنة ميداليتهم الثانية في أولمبياد طوكيو بعد دقائق من فوز هداية ملاك بالميدالية ذاتها لوزن -67 كلغ.

    وكان عيسى بطل إفريقيا لعام 2021 خسر في نصف النهائي أمام المصنف أول عالمياً الروسي ماكسيم خرامتشوف.

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