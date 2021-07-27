برشلونة ينهي نزاعه القضائي مع نيمار بعيداً عن المحاكم

المصدر: مدريد ■ Àأ.ف.ب

أعلن برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمس، أنه توصل إلى اتفاق مع نجمه السابق، البرازيلي نيمار، لإنهاء النزاع القضائي بينهما بطريقة ودية خارج المحاكم، ليسدل الطرفان بذلك الستار على الاتهامات التي وجهها كل منهما للآخر، منذ انتقال اللاعب إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017. وانتقل نيمار إلى سان جرمان في صيف 2017، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي الذي يسمح له بفسخ عقده مع برشلونة الذي انتقل لصفوفه في صيف 2013. وفي 27 أغسطس من ذلك العام، رفع برشلونة دعوى قضائية ضد نيمار، يطالبه فيها بإعادة مكافأة تجديد العقد، التي حصل عليها، بالإضافة إلى 8.5 ملايين يورو، كتعويض و10% إضافية عن المتأخرات. وزعم برشلونة أن نيمار مدين له بأموال حصل عليها كجزء من مكافأة التجديد، عندما وقع عقداً جديداً في عام 2016.

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