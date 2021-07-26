احتفال هستيري في منزل البطل الأردني صالح الشرباتي بعد ضمانه ميدالية أولمبية (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

عاشت عائلة البطل الأردني صالح الشرباتي فرحة هستيرية بعد فوز ابنها على الأوزبكي نيكيتا رافالوفيتش في منافسات تحت 80 كلغم للتايكواندو ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو.

وعمت الفرحة ديار الأردنيين بعد ضمان بلادهم الفوز بميدالية في الأولمبياد إذ بات البطل الشرباتي على بعد مواجهة واحدة للظفر بالميدالية الذهبية وتكرار إنجاز مواطنه أحمد أبوغوش الذي قلد الأردن الميدالية الذهبية التاريخية خلال مشاركته الماضية في أولمبياد ريو دي جيرنيرو 2016.

ونشرت اللجنة الأولمبية الأردنية فيديو من منزل عائلة الشرباتي في الأردن، وثق لحظة فوزه على منافسه، حيث علت صرخات الفرحة، وعبر عدد من أفراد العائلة عن سعادتهم الغامرة بهذا الإنجاز العالمي بالقفز والتصفيق.

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