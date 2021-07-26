فابينيو يكشف سر اللاعب المفضل لدى المدرب كلوب.. ليس محمد صلاح!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أجاب لاعب فريق ليفربول فابينيو عن أحد أكثر الأسئلة أهمية لدى عدد كبير من جماهير "الريدز" يتعلق في اللاعب المفضل لدى المدرب الألماني يورغن كلوب في النادي الإنجليزي في التدريبات والمباريات، ليجيب بصراحة مطلقة بأنه المدافع الهولندي فيرغل فان دايك وليس النجم المصري محمد صلاح.

وقال فابينيو على حسابه في "إنستغرام" رداً على أسئلة متابعيه وخصوصاً من عشاق ليفربول: "فان دايك اللاعب المفضل في النادي لدى المدرب كلوب".

وكان فان دايك قد غاب ليفربول منذ شهر أكتوبر الماضي بعد تعرضه لإصابته في الرباط الصليبي، ولكنه تعافى وسيعود للمشاركة مع الفريق.

وتعتبر صفقة فان دايك أحد أكثر الصفقات أهمية في تاريخ نادي ليفربول بعد أن أسهم بقوة إلى جانب محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينيو في قيادة "الرديز" للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019 وبطولة الدوري الإنجليزي 2020 بعد غياب طويل دام 31 سنة.

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