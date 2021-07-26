الصين تسيطر على ميداليات الأثقال

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

عزز الربّاعان الصينيان، ليجون شين وفابين لي، صدارة الصين لجدول الميداليات في اليومين الأولين من أولمبياد طوكيو، وسيطرتها على رفع الأثقال، بفوز الأول بذهبية وزن 67 كلغم، والثاني 61 كلغم.

وحقق كلاهما رقماً أولمبياً جديداً، عندما رفع شين 332 كلغم، 145 خطف و187 نتر، ولي 313 كلغم (141 خطف و172 نتر).

وخطف الكولومبي لويس خافيير موسكيرا فضية الفئة الأثقل برفعه 331 كلغم، والإيطالي ميركو زاني البرونزية (322 كلغم).

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