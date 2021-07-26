أميركا تخسر من فرنسا في السلة

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

تعرّض منتخب الولايات المتحدة، بقيادة النجم كيفن دورانت، لخسارة افتتاحية في مسابقة كرة السلة، ضمن أولمبياد طوكيو الصيفي أمام فرنسا 76-83، أمس، في المجموعة الأولى في سايتاما شمال العاصمة.

وأخفق دورانت، أحد أبرز نجوم دوري المحترفين (أن بي ايه)، في تخطي حاجز الـ10 نقاط، في ظلّ تفوق فرنسا التي تضم أيضاً لاعبي دوري المحترفين رودي غوبير وإيفان فورنييه.

وبدا المنتخب الأميركي، حامل الميدالية الذهبية 15 مرة، الذي يدربه الخبير غريغ بوبوفيتش، متذبذب المستوى خلال استعداداته، فخسر أمام نيجيريا وأستراليا، ما أكّد مخاوف دورانت قبل الألعاب بأنه لن يخوض مباريات سهلة في طوكيو.

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