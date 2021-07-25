رسمياً.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو بكلمتين

المصدر: متابعات - محمد الحتو

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي مصير نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد، مؤكداً أن "الدون" سيعود إلى تدريبات يوفنتوس غداً الإثنين، ولن يرحل عن الفريق كما تردد في الفترة الأخيرة.

وقال نائب رئيس نادي يوفنتوس، التشيكي بافيل نيدفيد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بكلمتين: "سيبقى معنا"، ليضع حداً للتكهنات وتقارير الصحف الأوروبية التي رجحت انتقال رونالدو إلى باريس سان جيرمان للعب إلى جانب نيمار في الموسم المقبل، في وقت كان نادي مانشستر يونايتد أيضاً ضمن قائمة الأندية المرشحة لاستقطاب كريستيانو لكن نيدفيد حسم الموقف تماماً.

وينتهي عقد رونالدو الذي يتقاضى 31 مليون يورو سنوياً في صيف 2022، وسيصبح وقتها لاعباً حراً في حال لم يمدد عقده.

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