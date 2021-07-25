مان يونايتد يمدد عقد المدرب سولشاير حتى 2024

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أعلن مانشستر يونايتد وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، أمس، تمديد عقد مدربه الحالي النروجي أولي غونار سولشاير لثلاثة أعوام إضافية، مع خيار التجديد لعام إضافي. وسيبقى مهاجم (الشياطين الحمر) السابق، الذي تسلم مهامه الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو في عام 2018، في ملعب أولد ترافورد، على الأقل حتى 2024، حيث يتضمن العقد الجديد خيار التجديد لعام إضافي. وقال سولشاير (48 عاماً) للموقع الرسمي للنادي: «الجميع يعلم الشعور الذي أكنّه لهذا النادي، وأنا سعيد للتوقيع على هذا العقد الجديد».

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