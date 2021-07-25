1.8 مليون دولار كلفة حادث في «الفورمولا 1»

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أكد مدير فريق ريد بول المشارك في بطولة العالم للفورمولا1، البريطاني كريستيان هورنر، أول من أمس، أن فريقه دفع قرابة 1.8 مليون دولار لإصلاح سيارة سائقه الهولندي ماكس فيرستابن التي تحطمت في تصادم مثير للجدل مع البريطاني لويس هاميلتون في جائزة بريطانيا الكبرى الاسبوع الماضي. وشهدت اللفة الأولى من الجولة العاشرة على حلبة سيلفرستون حادثاً مروعاً بين «ماد ماكس» و«السير» انتهى بخروج الأوّل عن المسار عند أحد أسرع المنعطفات واصطدامه بحائط الإطارات، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بسيارته. ونقل الطاقم الطبي السائق الهولندي إلى مركز العناية في الحلبة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية الضرورية، في حين كان منافسه هاميلتون المعاقب بـ10 ثوانٍ جراء الحادث يفوز بالسباق ويقلص الفارق بينهما إلى ثماني نقاط في الترتيب العام الحالي للسائقين.

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