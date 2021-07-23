المنتخب السعودي يخفق في الأسهل ويتجه للأصعب.. وهذا تعليق الدوسري (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أخفق المنتخب السعودي في ضربة البداية في أولمبياد طوكيو إثر خسارته أمام ساحل العاج (1-2)، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كرة القدم، فيما يستعد لتحديد مصيره في الجولتين المقبلتين ضد البرازيل حاملة اللقب، وألمانيا.

وكانت مباراة ساحل العاج فرصة ثمينة للمنافسة على التأهل بحكم أنها الأسهل نظرياً قياساً بدرجات قوة منتخبات المجموعة في وقت سيتجه المنتخب السعودي إلى المرحلة الأصعب بلقاء البرازيل صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جينيرو 2016، والمنتخب الألماني القوي.

من جهته، تعهد الدوسري صاحب الهدف السعودي، أمس الخميس، للجماهير بعد الخسارة أمام ساحل العاج، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بالأفضل في قادم المباريات، وقال: "حظ أوفر لمنتخبنا، كان ودنا نفرحكم بالفوز، ولكن نوعدكم بالأفضل في قادم الأيام".

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