كونتي ممنوع من التدريب في إيطاليا.. ويقترب من قيادة منتخب عريق

المصدر: متابعات - محمد الحتو

بات الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب انتر ميلان المستقيل مرشح لقيادة منتخب هولندا خلفاً للهولندي فرانك دي بور الذي أخفق مع "الطواحين" في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بخروجه من الدور الثاني للبطولة أمام التشيك على الرغم من تصدره مجموعته في دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

وذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا" أن كونتي لن يكون بإمكانه التدريب في الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل بموجب اتفاق سابق في عقده مع إدارة انتر ميلان قبل إنهاء عقده ما يعني أنه سينتظر موسماً كاملا إذا أراد انتظار فرصة تدريب أحد أندية "الكالتشيو" أو الانتقال لفريق أو منتخب أوروبي خارج إيطاليا.

وأضافت الشبكة أن هناك تواصلا بين الاتحاد الهولندي وكونتي لمعرفة إذا كان يرغب في قيادة منتخب الطواحين أم أنه سينتظر عرضًا خارجيًا للتدريب في موسم 2022-2023.

يذكر أن كونتي سبث له أن حقق نجاحاً كبيرا مع يوفنتوس وتشيلسي وانتر ميلان وقادها جميعا إلى الفوز بألقاب الدوري فيما خاض تجربة واحدة مدربا للمنتخب الإيطالي الذي قدم نسخة مميزة في يورو 2016.

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