غاتوزو مستاء لاتهامه بالعنصرية من جمهور توتنهام

المصدر: ميلانو ■ أ.ف.ب

أقرّ المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو، أمس، أنه مازال مستاءً جداً، لعدم تمكّنه من الدفاع عن نفسه بوجه حملة التشهير التي طالته على الإنترنت من قبل بعض مشجعي توتنهام الإنجليزي، متهمين إياه بالعنصرية.

وبدا لاعب الوسط السابق، الفائز مع المنتخب الإيطالي بمونديال ألمانيا 2006، في طريقه لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، في تدريب توتنهام، قبل أن توجه له هذه الاتهامات، وتقلّل من حظوظه في تسلّم الإشراف على النادي اللندني. وقال غاتوزو لصحيفة «إيل ميساجيرو»: «كان عليّ قبول قصة تؤذيني أكثر من أي هزيمة أو عقوبة إيقاف. يؤسفني أنه لم تتح لي الفرصة للدفاع عن نفسي». غادر غاتوزو نابولي في نهاية الموسم الماضي، وانتقل إلى المنافس المحلي فيورنتينا، حيث أمضى ثلاثة أسابيع فقط قبل الاستقالة، بعد خلاف حول الاستراتيجية والتعاقدات.

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