رونالدو في طريقه إلى نيمار.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وسان جيرمان

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحفية "ليكيب" الفرنسية أن يوفنتوس يخطط لإجراء صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرة إلى أنه مستعد للتخلي عن خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو مقابل الحصول على الأرجنتيني ماورو إيكاردي من النادي الباريسي لا سيما أن الأخير لديه خبرات طويلة في الدوري الإيطالي ضمن صفوف انتر ميلان.

وكان رونالدو قد نشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أمس الأحد، صورة علق عليها: "يوم اتخاذ القرار"، مما يضع غموضاً حول بقاءه في يوفنتوس الموسم الجديد لاسيما أن "السيدة العجوز" يرغب في التخلص من الأعباء المالية المترتبة على كاهلها تجاه المبلغ الذي يتقاضاه رونالدو (30 مليون يورو) حتى نهاية عقده مع النادي الإيطالي في صيف 2022.

وتبدو فرصة أن يلعب النجمان رونالدو ونيمار في فريق واحد واردة بقوة هذه المرة، وسيكون النجم البرازيلي قد جمع المجد من كل أطرافه بعدما سبق له اللعب مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة، وهو الآن قريب من رونالدو.. فهل يتفق اليوفي مع الباريسي على الصفقة التبادلية؟.

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